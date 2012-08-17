Луценко просил Турчинова остаться после суда

{1-} Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, которому оглашают приговор в Печерском райсуде Киева, попросил главу штаба объединенной оппозиции Александра Турчинова остаться после суда для разговора, сообщает УНИАН.

«Она (судья Анна Медушевская – Ред.) прочитала где-то половину уже. Если можешь, останься после, а то микрофоны все на нас направлены», - сказал Луценко Турчинову.

Ранее «Главред» сообщал, что прокуратура просила суд назначить Луценко наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением права на 3 года занимать определенные должности.

Приговор по этому уголовному делу не будет влиять на фактический срок отбывания Луценко наказания, поскольку экс-министр уже приговорен судом за должностные преступления к 4 годам лишения свободы. В данном случае меньшее наказание поглощается большим, вынесенным ранее.

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