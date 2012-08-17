Из-за Брейвика ушел в отставку шеф норвежской полиции

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Глава норвежской полиции Ойстен Мэланд подал в отставку после того, как независимая комиссия выявила ошибки в работе правоохранительных органов 22 июля 2011 года, когда Андерс Брейвик устроил взрыв в центре Осло и бойню на острове Утойя.
Об отставке Ойстена Мэланда объявила министр юстиции Грете Фаремо во время теледебатов 16 августа, сообщает ВВС.
«Если министерство и другие политические органы не прояснят однозначно этот вопрос, мне будет невозможно продолжать работу», – прокомментировал свою отстваку Мэланд. По его словам, доверие министерства юстиции – решающий фактор в решении, остаться ему на своем посту или нет.
Как ранее писал Главред, в независимом докладе, опубликованном 13 августа, утверждается, что взрыв можно было предотвратить.
Один из наиболее тяжелых выводов доклада заключается в том, что двое местных полицейских первыми вышли на берег озера, но вместо того, чтобы найти лодку и переправиться на Утойю, решили подождать, пока к ним присоединятся более подготовленные коллеги.
Напомним, Андерс Брейвик признает, что 22 июля прошлого года он убил 77 и ранил 240 человек, но не считает это преступлением.
Суд над ним продлился 10 недель и закончился в июне. Приговор должен быть объявлен 24 августа.
При вынесении приговора коллегия в составе пяти судей должна также принять решение о вменяемости Брейвика. В результате выяснится, будет ли он приговорен к длительному тюремному сроку или будет направлен в охраняемую психиатрическую клинику.
Убийства, совершенные Брейвиком, считаются самым тяжелым актом насилия в Норвегии со времен Второй мировой войны. Они вызвали общенациональные дебаты о толерантности и демократии в стране.
фото: vesti.ru
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