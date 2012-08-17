Луценко дали два года тюрьмы по делу об отравлении Ющенко

{1-} Печерский райсуд Киева приговорил экс-министра внутренних дел Юрий Луценко к двум годам лишения свободы по делу об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Двум другим подсудимым - Павленову и Тарасенко - назначено наказание в виде штрафа.

Опальному министруа инкриминировали санкционирование незаконного, по мнению прокуратуры, продления сроков производства оперативно-розыскного дела по факту отравления Виктора Ющенко, во время которого была установлена слежка за Валентином Давыденко, водителем бывшего первого зампреда СБУ Владимира Сацюка, на чьей даче Ющенко мог быть отравлен диоксином.

Ранее «Главред» сообщал, что прокуратура просила суд назначить Луценко наказание в виде 2,5 года ограничения свободы с лишением права на 3 года занимать определенные должности.

Приговор по этому уголовному делу не будет влиять на фактический срок отбывания Луценко наказания, поскольку экс-министр уже приговорен судом за должностные преступления к 4 годам лишения свободы. В данном случае меньшее наказание поглощается большим, вынесенным ранее.

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