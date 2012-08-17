Прокурор уже готов отправить Луценко в колонию

{1-} После оглашения приговора экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, по которому он получил 2 года тюрьмы, прокурор Виктор Клименко заявил, что у Луценко больше нет оснований находиться в СИЗО, он будет этапирован в колонию.

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева устали председательствующей Анны Медушевской приговорил экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к двум годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 3 лет.

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Проходившие по этому делу бывшие сотрудники милиции Владимир Тарасенко и Олег Павленов отделались штрафами.

Также напомним, что Луценко будет содержаться в специальном учреждении для осужденных бывших правоохранителей в Черниговской области на равных условиях с остальными заключенными, о чем заявил глава Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков.

Ранее же экс-министр заявлял: «Меня уже ждет отгороженная зона в зоне, куда я скоро поеду».

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