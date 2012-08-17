Путин велел создать национальную идею для многонациональной России

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Президент России Владимир Путин поручил региональным омбудсменам выработать новую национальную идею.
Такое задание он сформулировал для 66 региональных защитников прав человека на встрече в Кремле 16 аdгуста, сообщает сайт Заголовки.
Региональные уполномоченные по правам человека получили от Путина домашнее задание: сформулировать идею, которая могла бы способствовать консолидации народов России и общества в целом.
В этой связи российский лидер заметил, что в советский период «много чего делали не очень хорошего, но много хорошего изобрели. Например, было такое понятие – советский народ, новая историческая общность». И добавил, без особой надежды, как показалось, глядя на сидящих перед ним государственных правозащитников: «Если кто-то предложит нечто подобное в новых условиях – это было бы здорово».
Как ранее писал Главред, согласно данным последних социологических опросов, рейтинг Путина упал до исторического минимума.
По данным последнего опроса, проведенного "Левада-Центром", деятельность Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают всего 48%, а 25% высказались резко против него, тогда как в мае сторонниками Путина можно было назвать 60% респондентов, а о своей антипатии к нему заявляли 21% опрошенных.
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