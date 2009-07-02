Кто спешит, тот ЕС насмешит

Подписание соглашения об ассоциации крайне важно для Виктора Андреевича – это было бы символичное завершение его президентства. Ющенко считает главными достоинствами своего срока – утверждение демократических ценностей в стране и интеграцию в Евросоюз. Однако источники «Главреда» в Минэкономики, знакомые с переговорным процессом об ассоциированном документе, сообщают: было бы большой ошибкой в спешном порядке ставить подпись под соглашением.

Договора об ассоциации ЕС заключает со странами, не являющимися членами Союза. Он определяет правила сотрудничества двух сторон. Чаще всего соглашения охватывают политическую, торговую, социальную, культурную сферы, а также область безопасности. Подобные документы ЕС когда-то подписывал со странами западных Балкан (речь идет о Процессе Стабилизации и Ассоциации), а также со странами Центральной Европы – нынешними членами ЕС. Сейчас речь идет о подписании соглашения с восточными соседями Евросоюза – Украина пока что больше всех преуспела в этом плане.

Виктор Ющенко очень рассчитывал на соглашение об ассоциации. Он множество раз убеждал всех в том, что этот документ будет подписан к осени. Последний раз его пассаж по этому поводу прозвучал неделю назад во время поездки в Харьков: «Соглашение, которое мы подпишем через несколько месяцев – это одно из самых сильных соглашений, которые Евросоюз когда-либо подписывал со страной – не членом ЕС».

Известно, что переговоры по соглашению ведут четыре переговорные группы, которые работают соответственно над четырьмя разделами документа. Первый касается внешней политики и политики безопасности. Второй – вопросов юстиции. Третий – отраслевого сотрудничества (речь идет о почти 30 отраслях). Четвертый раздел – один из самых важных и сложных – посвящен созданию зоны свободной торговли.

По информации «Главреда», большая часть этого соглашения готова. Переговоры ведутся только вокруг вопросов, связанных с третьим и четвертым разделами. Такое отставание связано в первую очередь с тем, что обсуждение зоны свободной торговли с ЕС началось лишь в прошлом году, после вступления Украины в ВТО. О политической составляющей соглашения Киев и Брюссель вели переговоры еще с 2007 года.

Переговоры по отраслям и зоне свободной торговле идут очень непросто. И украинская, и европейская стороны постоянно вносят изменения. Ведь создание зоны свободной торговли означает отмену таможенных пошлин, многих ограничений. А это приведет к тому, что на украинском рынке появится множество товаров европейских производителей – и эти товары будут дешевле за счет отмены пошлин. Выдержит ли такую конкуренцию украинский производитель? То же касается и украинских товаров – себестоимость многих из них ниже, чем себестоимость товаров в ЕС (в первую очередь, за счет дешевой рабочей силы). Готовы ли еэсовские производители к тому, что украинцы их «побьют» на европейском рынке?

Коррективы в переговорный процесс внес и кризис. Многие отрасли почувствовали свою уязвимость, они требуют защиты от государства – конкуренция с мощными иностранными компаниями может попросту убить. Поэтому украинские и еэсовские переговорщики постоянно вносят новые предложения.

Конечно, переговоры по соглашению не стоит затягивать, как это было с нашим вступлением в ВТО – мы туда «вступали» каждый год в течение 15 лет. Но и спешка может навредить: один год на переговоры – слишком мало. Ведь Украине придется работать с этим документом долгие годы – любая ошибка чревата убытками для государства.

Непонятно, почему Президент постоянно говорит о подписании соглашения об ассоциации в этом году. То ли его плохо информирует его окружение, то ли он просто выдает желаемое за действительное. Возможно, Виктор Ющенко планировал представить этот документ общественности на саммите Украина-ЕС, который состоится в Киеве 4 декабря. Однако, как показывает переговорная практика, для того, чтобы это соглашение было подписано в декабре, то уже 1 июля необходимо было завершить все переговоры. Сейчас в ЕС наступает пора отпусков – то есть, переговоры никто бы не проводил. Сам документ для дальнейшей ратификации парламентами нужно перевести на 23 официальных языка Евросоюза. А на это обычно уходит до четырех месяцев.

Да и, насколько известно «Главреду», правительство не очень спешит помогать переговорщикам. В бюджете часто не хватает денег на поездки переговорщиков. Из-за этого провисают многие положения соглашения. Подготовка самого документа требует участия узких специалистов. К примеру, ЕС хотел бы, чтобы Украина присоединилась к директиве о принципах и условиях сжигания опасных веществ. Для этого нужны специалисты от МЧС, Минобороны… Сама директива может занимать более ста страниц – украинской стороне необходимо все внимательно изучить и отстаивать именно те положения, которые интересны нам. Что будет, если все это делать в спешке?

Представители Еврокомиссии, ведущие переговоры, конечно, не против подписать соглашение как можно скорее. В их распоряжении огромнейший аппарат бюрократов, большая практика в подготовке подобных документов. Украинской делегации куда сложнее – еще и сроки поджимают. Кстати, это одна из переговорных ошибок – говорить о том, что мы заинтересованы завершить переговоры до такого-то числа. Другая сторона в таком случае может умышленно вносить невыгодные для нас предложения в соглашение, на которые мы будем вынуждены соглашаться.

В последние дни звучит мнение о том, что Украина могла бы попросить ЕС изъять из соглашения об ассоциации часть о зоне свободной торговли. Но Евросоюз на это однозначно не пойдет. В Брюсселе в последнее время традиционно заключают соглашения об ассоциации, в которые входит и раздел о зоне свободной торговли.

Расстраиваться Президенту Ющенко по этому поводу не стоит. В конце концов, соглашение об ассоциации – всего лишь документ, эффективность которого будет заметна спустя два-три года. Да и не стоит подавать подписание этого соглашения как обретение Украиной ассоциированного членства в ЕС, чем также очень часто грешит Виктор Андреевич. Дело в том, что никакого ассоциированного членства не существует в природе. Знающие люди могут просто засмеять говорящих о таком виде интеграции в ЕС.

