В Ираке прогремела серия взрывов: 53 погибших, сотни раненых

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В Ираке 16 августа прогремела серия взрывов, в результате которой погибли по меньшей мере 53 человека, а еще многие получили ранения.

Объектами нападений стали город Киркук на севере страны и улицы пригородов столицы государства Багдада, сообщает ВВС.

Ухудшение ситуации в Ираке сопровождается ростом напряженности внутри политического руководства страны. Высказываются мнения, что за нападениями стоят суннитские вооруженные группировки, стремящиеся таким образом ослабить позиции правительства, возглавляемого мусульманами-шиитами.

По сообщениям иракских чиновников, в стране прогремело больше десятка взрывов, в некоторых местах были зафиксированы перестрелки.

В частности, в Киркуке возле дома одного из армейских офицеров было заложено сразу четыре взрывных устройства. Сам он остался невредим, но от взрывов погиб его брат, а шесть членов семьи были ранены.

В своих нападениях боевики использовали обширный арсенал средств: замаскированные взрывные устройства, заминированные автомобили. Несколько раз они открывали огонь по военным и полиции из автоматического оружия.

Множество людей устремились в мечети и в парки. Опасаясь новых нападений, власти прилагают усилия, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Как ранее писал Главред, июль в Ираке также выдался очень неспокойным – за этот месяц в стране, по официальным данным, погибло более 300 человек.

Такого количество жертв не было с августа 2010 года. В целом, ситуация с безопасностью в Ираке улучшилась по сравнению с 2006-2007 годами, когда там шла гражданская война. Но после ухода из страны американских войск в декабре 2011 года положение там стало осложняться.

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