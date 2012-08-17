Стала известна дата выхода Луценко на свободу

17 августа 2012, 10:35

{1-} Адвокат экс-главы МВД Юрия Луценко Алексей Баганец заявил, экс-министр должен выйти на свободу 26 декабря 2014 года, если высшие судебные инстанции оставят в силе приговор по первому делу. Об этом он заявил, комментируя сегодняшний приговор Печерского райсуда своему подзащитному.

"Этот приговор, вынесенный в отношении Луценко, незаконен", - сказал Баганец,  передаёт Интерфакс – Украина.

По словам защитника Луценко, срок отбывания наказания экс-министра исчисляется с момента его взятия под стражу, а в связи с тем, что по первому уголовному делу он осужден к 4-м годам лишения свободы путем поглощения меньшего наказания большим, реальный срок отбывания наказания будет составлять 4 года.

Обвинение Луценко по делу, связанному с отравлением Ющенко, было переквалифицировано со статьи о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины) на статью о служебной халатности (ч.1 ст.367 УК). Таким образом, прокуратура "смягчила" обвинения, поскольку ст.367 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, в то время как ст.364 УК предусматривает более жесткую санкцию.

Как пояснил государственный обвинитель Дмитрий Лобань, в ходе судебного следствия установлено, что Луценко не имел злого умысла нарушить права водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко, подписывая продление оперативно-разыскного дела. Прокуратура теперь считает, что Луценко не знал, что на то время его заместитель Петр Коляда закрыл производство по оперативно-розыскному делу, но, как министр, он должен был это проверить и, таким образом, допустил служебную халатность.

Печерский районный суд Киева 7 февраля 2012 года признал Ю.Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Луценко задержали 26 декабря 2010 года, с тех пор он находится в Киевском СИЗО.

Ранее защита Луценко обжаловала в ЕСПЧ арест экс-министра. Согласно решению ЕСПЧ от 3 июля, арест экс-главы МВД нарушает права человека. Суд также обязал Украину выплатить Ю.Луценко 15 тыс. евро моральной компенсации.

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева устали председательствующей Анны Медушевской приговорил экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к двум годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 3  лет.

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