Власть больше всего боится повторения Майдана - Третьяков

{1-} Власть боится протестной активности людей перед выборами, поэтому всячески старается ей помешать, заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам, комментируя то, что с 18 августа на Майдане Независимости разместится сцена популярного танцевального телешоу «Майдан’s».

По мнению Третьякова, проведение на Майдане Независимости очередного сезона шоу накануне выборов – пример того, как власть делает его частью избирательных технологий, призванных не допустить проявлений гражданской активности оппозиционно настроенных граждан.

«Телереклама настойчиво утверждает, что через пятьдесят лет люди будут вспоминать именно эти танцы, как давшие имя Майдану. Очевидно, что это манипуляция, - считает Третьяков. - Майдан, стихийно объединивший в протесте граждан всей Украины, не забыт, а перспектива его повторения продолжает пугать власть больше всего на свете. Поэтому хотел бы напомнить тем, кто мечтает стереть память людей о протестном Майдане - кроме зрелищ, народу обычно нужен и хлеб, а новый Майдан может начаться и со сцены шоу «Майдан’s».

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется в народные депутаты на парламентских выборах-2012 по столичному мажоритарному округу №218 путем самовыдвижения.