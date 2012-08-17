Русский язык сделали региональным в Луганской и Днепропетровской областях

{1-} 17 августа на сессии депутаты Луганского областного совета приняли решение относительно мероприятий по реализации Закона Украины "Об основах государственной языковой политики".

Депутаты определили, что основным языком работы, делопроизводства и документации областного совета является государственный язык, однако может использоваться русский язык.

Акты областного совета принимаются на государственном или русском языке и официально публикуются на этих языках в соответствии с законодательством, передает УНН.

Луганский облсовет также будет рекомендовать сельским, поселковым, городским советам принять предусмотренные Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" меры, направленные на развитие, использование и защиту региональных языков или языков меньшинств, при условии, если количество лиц - носителей регионального языка проживающих на территории, на которой распространен этот язык, составляет 10% и более численности ее населения.

Облсовет предложит местным органам государственной власти участвовать в выполнении в Луганской области Закона "Об основах государственной языковой политики".

В решении Днепропетровского облсовета также рекомендуется местным советам рассмотреть этот вопрос и принять решение об использовании регионального языка в своей работе, делопроизводстве, документации.

Кроме того, облсовет рекомендует органам местного самоуправления обеспечить выполнение наименований и надписей на печатях, штампах, штемпелях, официальных бланках и табличках рядом с государственным языком.

Вместе с тем в решении не определены источники финансирования его выполнения.

Во время сессии здание совета в Днепропетровске пикетировали около 50 противников закона.

Как известно, языковой закон вступил в силу 10 августа.

Напомним, сегодня 15 августа Одесский областной совет принял решение о том, что на территории Одесской области наряду с украинским языком, как государственным, распространен русский язык, как региональный, и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков, предусмотренные в законе Украины "Об основах государственной языковой политики".

Ранее Главред также сообщал, что 13 августа Одесский городской совет дал русскому языку статус регионального решением депутатов на внеочередной сессии.

"Основным условием закона является следующее: для того, чтобы региональный язык попадал под условие закона, необходимо более 10% населения, которые считают язык родным. Согласно последней переписи, в Одессе проживает более 10% населения, которые родным считают русский язык", - заявил депутат горсовета Алексей Косьмин.

В целом, за такое решение проголосовали 73 депутата из 111 присутствующих (всего в горсовете 120 депутатов).

фото: tsn.ua

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