ПАСЕ одобрила освобождение Иващенко и ждет решений по Луценко и Тимошенко

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Парламентская ассамблея Совета Европы приветствует освобождение бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко и надеется, что за ним последуют шаги по освобождению Луценко и Тимошенко.
Об этом говорится в комментарии содокладчиков ПАСЕ по Украине Майлис Репс и Мариэтты Пурба-Лундин, сообщает Украинская правда.
"Освобождение господина Иващенко является важным первым шагом решения вопроса заключенных бывших членов правительства, согласно ожиданиям Ассамблеи, изложенным в резолюции", - отмечают евродепутаты.
"Мы надеемся, что это его освобождение вскоре продолжится (освобождением) господина Луценко и Тимошенко, чье пребывание в заключении вредит дальнейшей европейской интеграции Украины и бросает тень на подготовку к парламентским выборам", – заявили в ПАСЕ.
Ассамблея продолжает призывать Президента Януковича решить вопрос заключенных политиков политическим путем.
"Ради евроинтеграции Украины и демократического развития Тимошенко и Луценко должны быть освобождены до выборов, даже если их процессы обжалования приговоров все еще будут продолжаться", - сказано в сообщении.
Как ранее писал Главред, 14 августа Апелляционный суд изменил экс-о.о. министра обороны Валерию Иващенко срок наказания на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Ранее суд приговорил Иващенко к 5 годам заключения.
А 17 августа экс-министру внутренних дел Юрию Луценко вынесли еще один приговор, приговорив к 2 годам лишения свободы.
Напомним, ПАСЕ неоднократно призывала освободить заключенных бывших членов правительства в Украине.
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