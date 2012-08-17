Из Сирии уходят наблюдатели ООН

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Совет безопасности ООН 16 августа объявил об окончании миссии международных наблюдателей в Сирии, которой так и не удалось остановить кровопролитие в стране.

Вывод наблюдателей последовал за провалом плана урегулирования конфликта, предложенного спецпредставителем ООН по Сирии Кофи Аннаном, сообщает ВВС.

"Условия продолжения [миссии] не были выполнены", – объяснил решение посол Франции в ООН Жерар Аро после совещания Совета безопасности.

После этого решения Россия предложила постоянным членам Совбеза ООН и ключевым странам региона провести в Нью-Йорке 17 августа встречу по Сирии. Ранее представитель России при ООН Виталий Чуркин предупредил, что окончание миссии наблюдателей будет иметь "серьезные негативные последствия для региона".

По его словам, Россия подготовила проект заявления с призывом установить конкретный срок прекращения боевых действий в Сирии и перехода к переговорному процессу между правительством и оппозицией.

В то же время постоянный представитель США при ООН Сюзан Райс заявила, что Вашингтон не вполне понимает предмет и цели этой встречи.

США 16 августаг заявили, что после месяцев разногласий проводят с Россией "серьезные" переговоры по Сирии и вновь призвали Асада к передачи власти. В то же время представитель госдепартамента США Виктория Нуланд отметила, что "проведение встреч только ради самих встреч – не то, что нам всем нужно".

В этой связи глава китайского МИД заявил, что на встрече нужно убедить сирийского посла выполнить договоренность о прекращении огня и принять в страну международных посредников.

Его французский коллега вновь призвал Асада уйти. "Позиция Франции ясна: мы считаем, что Асад уничтожает свой народ. Он должен уйти, и чем раньше, тем лучше", - заявил Лоран Фабиус, находясь в лагере сирийских беженцев в Иордании.

Как ранее писал Главред, 16 августа Организация исламского сотрудничества на экстренном заседании в Мекке приостановила членство Сирии. Генсек организации Экмеледдин Ихсаноглу заявил, что мусульманский мир "не может более принимать режим, который массово уничтожает свой народ при помощи самолетов, танков и тяжелой артиллерии".

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