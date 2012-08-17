Табачник искусственно насаждает русский язык в школах – эксперты

{1-} Подавляющее большинство школьных учебников этого года Министерство образования, науки, молодежи и спорта выпускает на русском языке. Эксперты говорят, что это искусственное расширение границ его функционирования.

Украинцы в подавляющем большинстве предпочитают обучать детей на украинском языке. Инициативой власти большинство опрошенных киевлян возмущены. Однако похожая ситуация и в городах юга и востока Украины, которые власть называет русскоязычными, Радио Свобода.

Так, по сообщению «Освітнього портала», 52% родителей в Одессе написали заявления, чтобы их дети обучались на украинском языке. Теперь Минобразования пытается изменить эту ситуацию, отметил в комментарии бывший заместитель министра образования, доктор физико-математических наук Максим Стриха.

«Там судорожно заставляют родителей переписывать заявления с украинского языка обучения на русский, очевидно - чтобы подогнать цифры под те, которые уже назвало министерство», - отмечает он.

Дмитрий Табачник сознательно стимулирует употребление русского языка - вопреки потребностям большинства украинцев, считает также директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович.

«Этот проект рассчитан на то, что будет расширяться доля русскоязычных и русских по содержанию элементов образования. Однако нет никаких исследований или других доказательств того, что большинство украинцев выбрали для детей русский. Скорее всего, украинцы сидели молча, а русскоязычные поднимали шум и писали по двадцать заявлений о потребности в российских учебниках - такое уже бывало », - говорит академик.

Ранее Главред сообщал, что после вступления в силу Закона «Об основах государственной языковой политики» Министерство образования напечатает большинство школьных учебников на русском языке. Об этом заявил глава Министерства Дмитрий Табачник.

«Из 2 миллионов 60 тысяч учебников 1 миллион 900 тысяч у нас на русском языке, поэтому, я думаю, что проблем не возникнет. И если будут какие-то проблемы, мы будем их решать с педагогами», - заявил он.

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