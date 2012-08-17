Ирина Луценко готова к конфискации имущества

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Исполнительная служба уже начала работу над вопросом конфискации имущества экс-министра МВД Юрия Луценко.

Об этом заявила супруга экс-министра Ирина Луценко 17 августа после оглашения приговора Луценко, сообщает Украинская правда

"Я получила постановление от исполнительной службы, где сказано, что с имущества временно снят арест, поскольку гражданский иск в 640 тысяч погашен", – заметила Ирина.

"Но мы так понимаем, что будет отдельное производство по конфискации, – добавила она. – Мы ожидаем прихода или прокуратуры, или милиции".

Кроме того, комментируя второй приговор своему мужу, Луценко заявила, что другого решения она не ожидала.

"Его отправят в Менскую колонию Черниговской области. Мы готовы. Сумки собраны. Это не будет для нас неожиданностью. Я думаю, там тоже есть нормальные люди и нормальные милиционеры", – сказала она.

"Власть думает, что она изолировала Луценко от общества. Совсем нет, это общество изолировано от нормальных людей", – заявила Ирина.

"Решение судьи создало прецедент, что служить этому государству честно не нужно, что надо придуриваться, сдавать своих лидеров, не быть честными офицерами, и тогда у нас будет будущее", – добавила она.

Как ранее писал Главред, защита Луценко 17 августа заявила, что намерена подавать апелляцию на решение суда. «Этот приговор, вынесенный в отношении Луценко, незаконен», – сказал адвокат Алексей Баганец и подчеркнул, что решение суда не основывается на материалах уголовного дела и нормах законодательства.

По словам адвоката, Луценко выйдет на свободу 26 декабря 2014 года, если высшие судебные инстанции оставят в силе приговор по первому делу.

фото: kontrakty.ua

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