Сын Азарова пиарится за бюджетные деньги

{3-} Донецкий губернатор Андрей Шишацкий вместе с сыном премьера Николая Азарова – Алексеем Азаровым, ездят по области и пиарятся, то обещая выплатить 1,5 млн. грн задолженности по зарплате трудящимся коммунального предприятия, то открывая газопровод.

Местные СМИ освещали их поездки, называя сына премьера лидером общественной инициативы «Наш регион, сообщают «Новости Донбасса».

Губернатор и сын премьера ездили по 47-му округу, в который входят город Славянск, Александровский и Славянский районы.

В городском доме культуры города Николаевки губернатор и Азаров-младший встретились с несколькими сотнями работников предприятия «Сервискоммунэнерго», которым несколько месяцев не выплачивали зарплату.

Живущего в Австрии сына Азарова зарегистрировал кандидатом в нардепы - СМИ

{2-} «Я понимал, что сюда ехать с пустыми руками и тут рассказывать, что я буду изучать ситуацию, а потом что-то решу, какие-то вопросы, нельзя, поэтому я сюда приехал с подписанным сегодня распоряжением на 1.5 млн. гривен для того, чтобы выплатить заработную плату трудящимся «Сервискоммунэнерго», - сказал Шишацкий.

Расходование областного бюджета губернатор объяснил «необходимостью удержать персонал и стабилизировать работу предприятия».

У Шишацкого вызвала вопросы квалификация руководства «Сервискоммунэнерго», поэтому «в помощь и назидание будет направленно КРУ».

{1-} Затем Азаров и губернатор посетили село Андреевка, где открыли газопровод, строительство которого, как говорится в сюжете, местные жители ждали 30 лет.

«Это даст жителям значительно улучшить свои бытовые условия. Это даст импульс молодежи оставаться здесь», - заявил Азаров. Всего на проект газификации села затратили 19 млн. грн.

Ранее «Главред» сообщал, что ЦИК зарегистрировала сына Азарова кандидатом по одному из мажоритарных округов Донецкой области, хотя в СМИ неоднократной высказывались предположения о том, что Азаров -младший проживает за пределами Украины, при этом публиковались документы, якобы доказывающие получение им вида на жительство в Австрии.

фото: стоп-кадр телекомпании «Донбасс»

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