Русский язык стал региональным в Херсонской области

17 августа 2012, 12:42

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На сессии Херсонского облсовета, в рамках реализации в области Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", принято решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Херсонской области..

За данное решение проголосовали 50 депутатов из 55, зарегистрированных в зале. Против проголосовали 4 депутата, воздержался – 1 (всего в составе облсовета 84 депутата), сообщает УНИАН.

Проект решения был внесен в повестку дня для рассмотрения сессии на заседании рабочей группы перед заседанием облсовета, однако, кто именно из депутатов внес данный законопроект не сообщалось ни на сессии, ни журналистам после заседания.

Ранее председатель облсовета Виктор Пелых сообщал, что Херсонский областной совет не планирует рассматривать на своей очередной сессии 17 августа вопрос о реализации положений языкового закона.

«Возможно, будет что-то предложено с голоса. Но в соответствующих комиссиях этот вопрос не обсуждался. Здесь надо быть осторожным. Думаю, вопросы регионального языка теперь будут подниматься постоянно на сессиях, потому что есть напряжение в обществе", – сообщил он.

Как ранее писал Главред, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

11 июля депутаты Херсонского облсовета приняли подавляющим большинством (63 депутатских голоса из 67 зарегистрировавшихся в зале) обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложение подписать закон о государственной языковой политике.

8 августа закон был подписан Президентом.

фото: tsn.ua

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