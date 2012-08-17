Против FEMEN возбудили дело за уничтожение памятника жертвам репрессий

{1-} Милиция возбудила уголовное дело по факту снесения памятного креста жертвам политических репрессий НКВД 1930-1950-х годов на улице Институтской, 1 в центре Киева. Пока никто не задержан.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в ГУ МВД столичной милиции.

"По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 296. Ведется следствие. Пока никто не задержан", - сказали в главке.

На место выезжало руководство Печерского райуправления милиции, а также представители специальных технических служб.

Если специалисты установят, что после возвращения креста на место он не будет угрожать жизни и здоровью граждан, то есть не упадет, то крест будет восстановлен.

Как сообщал Главред ранее, активистки женского движения FEMEN спилили бензопилой и повалили памятный крест жертвам политических репрессий НКВД 1930-1950-х годов на улице Институтской, 1 в центре Киева недалеко от Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец).

Таким образом они выразили поддержку и уважение своим российским коллегам из группы Pussy Riot.

Памятный крест установлен на холме над Майданом Независимости возле Октябрьского дворца в Киеве, где до Второй мировой войны находилось управление НКВД и в котором проходили расстрелы.

Фото: facebook Svitlana Rogovska

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