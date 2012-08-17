Власенко дал совет, как быстро отмыться от зеленки

{1-} Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко воспользовался после инцидента с зеленкой в Харькове специальными медицинскими салфетками.

Об этом он рассказал во время интернет-конференции, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Отвечая на вопрос, чем он так быстро смыл зеленку вылитую ему на лицо в Центральной клинической больнице Укрзалізниці, Власенко отметил: "Делюсь опытом: зеленка очень быстро смывается специальными медицинскими салфетками, которые пропитаны спиртовым раствором. Рекомендую попробовать".

Напомним, 16 июля возле входа в Центральную клиническую больницу Укрзалізниці в Харькове девушка плеснула в лицо адвоката Сергея Власенко пол-литра зеленки из пластиковой бутылки. Не объяснившись, она скрылась, а Власенко сделал заявление о том, что случившееся - попытка отстранить его от защиты Юлии Тимошенко.

По фотографиям с места преступления адвокат предположил, что злоумышленница похожа на активистку организации Молодые регионы Марию Столярову. На защиту регионалки поднялся премьер-министр Николай Азаров, а мэр Харькова Геннадий Кернес назвал инцидент самопиаром и предположил, что Власенко облил себя зеленкой сам, а девушка ему пригрезилась.

Тем не менее, прокуратура Дзержинского района Харькова возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного неустановленным лицом в отношении Сергея Власенко, по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Фото: mediaport.ua

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