В Болгарии памятник советским воинам одели под Pussy Riot

В столице Болгарии - Софии - неизвестные активисты выразили свою поддержку панк-группе Pussy Riot, одев в балаклавы скульптуры воинов-освободителей Советской армии.
Этим был выражен протест против суда над участницами скандальной российской группы, сообщает сайт Dariknews.bg.
На головы памятников были одеты разноцветные колпаки с прорезями для глаз и сопровождалось все это надписью: "Все мы Pussy Riot!".
"Послание с разноцветными колпаками адресовано Посольству России в Болгарии, болгарскому правительству, парламенту и СМИ. "Группа людей", как подписались авторы этого протестного акта, поставили цель – привлечь внимание к процессу и защитить невиновных молодых женщин. Они уверены, что судебный процесс в Москве нарушает свободу слова", – пишет болгарское интернет-издание.
Ранее "Главред" сообщал, что в 14.00 по Киеву должно начаться оглашение приговора в Хамовническом суде Москвы. При этом украинские FEMEN выразили свою поддержку россиянкам, спилив поклонный крест в центре Киева.
фото: dariknews.bg
Новости по теме:
FEMEN спилили крест в центре Киева в знак солидарности с Pussy Riot
Сегодня суд огласит приговор Pussy Riot
Пол Маккартни поддержал Pussy Riot