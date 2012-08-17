В Болгарии памятник советским воинам одели под Pussy Riot

В столице Болгарии - Софии - неизвестные активисты выразили свою поддержку панк-группе Pussy Riot, одев в балаклавы скульптуры воинов-освободителей Советской армии.

Этим был выражен протест против суда над участницами скандальной российской группы, сообщает сайт Dariknews.bg.

На головы памятников были одеты разноцветные колпаки с прорезями для глаз и сопровождалось все это надписью: "Все мы Pussy Riot!".

"Послание с разноцветными колпаками адресовано Посольству России в Болгарии, болгарскому правительству, парламенту и СМИ. "Группа людей", как подписались авторы этого протестного акта, поставили цель – привлечь внимание к процессу и защитить невиновных молодых женщин. Они уверены, что судебный процесс в Москве нарушает свободу слова", – пишет болгарское интернет-издание.

Ранее "Главред" сообщал, что в 14.00 по Киеву должно начаться оглашение приговора в Хамовническом суде Москвы. При этом украинские FEMEN выразили свою поддержку россиянкам, спилив поклонный крест в центре Киева.

фото: dariknews.bg

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