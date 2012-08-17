На Киевщине русский язык пока не собираются делать региональным

{1-} В Киевской области русский язык пока не будут делать региональным, так как в областном совете не зарегистрировано даже проекта решения о поддержке закона "Об основах государственной языковой политики" и о предоставлении статуса регионального русскому языку. Об этом сообщили в облсовете, передаёт УНН.

Напомним, что за несколько дней русский язык получил статус регионального в шести областях Украины: в Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

К тому же решение о предоставлении статуса регионального русскому языку приняли местные советы Севастополя, Красного Луча.

В свою очередь акции протеста против языкового закона проходят в Харькове, Днепропетровске.

К тому же в Симферополе городской совет сегодня принял решение о том, что в течение трех месяцев депутаты будут определяться, какому языку предоставить статус регионального на территории крымской столицы.

фото:klichko-obl.kiev.ua

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