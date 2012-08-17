За нападение на гаишников свободовцу грозит 5 лет тюрьмы

{1-} 15 августа во Львове состоялось первое судебное заседание по делу свободовца Степана Пидкуймухи, котрого обвиняют в нападении на автомобиль ГАИ. Его привлекают к отвествтенности по ст. 296 ч.3 (хулиганство) УК Украины, по которой грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области сообщает Zaxid.net.

Ранее «Главред» сообщал, что 12 февраля в с. Лисиничи под Львовом произошел инцидент, во время которого 47-летний мужчина, который продемонстрировал удостоверение депутата Пустомитивской районного совета, находясь в нетрезвом состоянии, напал на сотрудников ГАИ и повредил кулаками служебный автомобиль.

Впоследствии стало известно, что идет речь о депутате от ВО «Свобода» Степане Пидкуймухе, известного тем, что его в свое время арестовывали в результате событий 9 мая 2011 года во Львове.

В «Свободе», ссылаясь на слова Пидкуймухи, утверждают, что сотрудники ГАИ сами превысили полномочия, а сам депутат просто гулял.

Позже в СМИ появилась информация, что свободовец» исчез и даже члены его семьи не знают, где он. Председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» Ирина Сех заверила, что Степан Пидкуймуха не исчез, а находится в командировке. Впрочем, еще 15 марта, когда Степан Пидкуймуха отсутствовал около месяца, прокуратура Пустомитивского района не установила место его пребывания. Во второй половине марта Пидкуймуха таки появился в прокуратуру.

фото, видео: dai.lviv.ua, youtube.com

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