Тимошенко уже лучше, но ходит она только с ходунками – немецкий врач

{1-} Врач немецкой клиники «Шарите» Анетт Рейсхауэр заявила, что в состоянии экс-премьера Юлии Тимошенко замечены хорошие тенденции, но она еще не может передвигаться без ходунков.

"Есть достаточно хорошие тенденции, но до сих пор пациентка не может передвигаться без посторонней помощи и без ходунков", - сказала Райссхауэр журналистам в пятницу возле ЦКБ№5.

Врач также подчеркнула, что во время ее пребывания в Харькове в тесном сотрудничестве с украинскими коллегами был разработан новый план терапевтических мероприятий, передаёт Интерфакс – Украина.

Райссхауэр затруднилась ответить на вопрос, сколько времени еще необходимо для лечения Тимошенко.

"Если вы имеете ввиду общий план лечения, то на данный момент невозможно назвать сроки. Особенно важным моментом, который я хотела бы подчеркнуть, остается тот, который мы упомянули во время визита моих коллег сюда, что все лечение должно проходить в состоянии покоя. То есть, времени, свободном от стрессовых ситуаций", - сказала Райссхауэр.

По словам врача, во время ее отсутствия соблюдался график терапевтических мероприятий, однако одна затруднилась однозначно ответить на вопрос, выполнялись ли рекомендации о соблюдении покоя.

Она отметила, что Тимошенко не следует отказываться от встреч с родственниками.

"Ни в коем случае она не должна отказываться от посещения родственников. Это необходимое время для пациентки и это необходимо именно для ее выздоровления", - сказала Райссхауэр.

Напомним, Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году 11 октября 2011 года. Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года.

Защита неоднократно заявляла о проблемах со здоровьем еще во время ее пребывания в Киевском СИЗО и требовала обследования независимыми медиками, поскольку Тимошенко не доверяет украинским врачам. 9 мая Тимошенко перевели из колонии в ЦКБ №5. Тактику и медикаментозное лечение экс-премьера в ЦКБ №5 определяют немецкие врачи из клиники "Шарите".

Ранее «Главред» сообщал, что представители Генеральной прокуратуры Украины заявили о том, что вероятно выдвинут в отношении Тимошенко новые обвинения, когда она почувствует себя лучше.

фото:president.lt

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