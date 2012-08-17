Азаров обвинил оппозицию в малом количестве медалей на Олимпиаде

{1-} Украинский премьер Николай Азаров заявил, что кампания оппозиции по дискредитации Украины в мире повлияла на отношение судей к украинским спортсменам на Олимпиаде.

Об этом он заявил, выступая перед украинскими олимпийцами, сообщает УНИАН.

«Конечно, та кампания, которую наши так называемые оппозиционеры развернули по дискредитации нашей страны, когда всякие там Немыри (зам главы партии "Батьківщина" Григорий Немыря – Ред.) ездили по зарубежным странам и рассказывали, какая Украина плохая. Конечно, это тоже не принесло нам плюсы, прямо скажем. Я одно понимаю: можно спорить с властью вот тут, доказывать, что мы не правы, но поливать грязью свою страну за рубежом, по моему мнению, это недостойно политика, это недостойно гражданина, недостойно патриота», - сказал Азаров.

По мнению премьера, этот фактор также повлиял на отношение судей к украинским спортсменам на Олимпиаде в Лондоне.

Ранее «Главред» сообщал, что Украина в медальном зачете на Олимпиаде заняла 14 место, завоевав 20 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

При этом Азаров предложил наградить и тех олимпийцев, которые, по его мнению, незаслуженно были лишены медалей.

Аналитика по теме:

Олимпиада-2012: горький вкус украинских побед

Новости по теме:

За 20 медалей украинским олимпийцам заплатят 13 миллионов

Азаров предложил отметить спортсменов, у которых украли медали Олимпиады

Украинские олимпийцы вернулись на Родину