Каспарова и Удальцова задержали за поддержку Pussy Riot

Известных лидеров оппозиции Гарри Каспарова и Сергея Удальцова, пришедших поддержать участниц группы Pussy Riot, задержали возле Хамовнического суда Москвы.
"Кажется, задержаний все больше. И полиции тоже. Сажают в автозаки, хватают из толпы, оттесняют", – сообщает корреспондент ВВС.
Алексей Навальный пишет в Twitter из зала суда: Все трое стоят в бронированном аквариуме, да еще каждая в наручниках. Аквариум окружен 8 милиционерами. Выглядит это безумно просто".
По оценкам СМИ, у стен суда собрались 600-800 человек, как сторонников, так и противников участниц панк-группы. Отдельный пикет проводят активисты ЛДПР в поддержку Русской православной церкви.
Меры безопасности возле здания суда усилены. На территории дежурят полицейские и сотрудники спецназа судебных приставов. Частично перекрыто движение транспорта по 7-му Ростовскому переулку.
Как ранее писал Главред, с 15:00 по московскому времени (14:00 по Киеву) в Хамовническом суде Москвы оглашают приговор Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич – участницам группы Pussy Riot, устроившим в феврале панк-молебен в храме Христа Спасителя.
Фото: Вести.ру
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