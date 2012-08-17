Каспарова и Удальцова задержали за поддержку Pussy Riot

Известных лидеров оппозиции Гарри Каспарова и Сергея Удальцова, пришедших поддержать участниц группы Pussy Riot, задержали возле Хамовнического суда Москвы.

"Кажется, задержаний все больше. И полиции тоже. Сажают в автозаки, хватают из толпы, оттесняют", – сообщает корреспондент ВВС.

Алексей Навальный пишет в Twitter из зала суда: Все трое стоят в бронированном аквариуме, да еще каждая в наручниках. Аквариум окружен 8 милиционерами. Выглядит это безумно просто".

По оценкам СМИ, у стен суда собрались 600-800 человек, как сторонников, так и противников участниц панк-группы. Отдельный пикет проводят активисты ЛДПР в поддержку Русской православной церкви.

Меры безопасности возле здания суда усилены. На территории дежурят полицейские и сотрудники спецназа судебных приставов. Частично перекрыто движение транспорта по 7-му Ростовскому переулку.

Как ранее писал Главред, с 15:00 по московскому времени (14:00 по Киеву) в Хамовническом суде Москвы оглашают приговор Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич – участницам группы Pussy Riot, устроившим в феврале панк-молебен в храме Христа Спасителя.

Фото: Вести.ру



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