Суд признал Pussy Riot виновными

Из резолютивной части приговора участницам панк-группы Pussy Riot, который в настоящий момент зачитывают в Хамовническом суде Москвы уже ясно, что приговор носит обвинительный характер.

Суд, в частности, установил, что три участницы совершили хулиганство в храме Христа Спасителя по мотивам религиозной ненависти, сообщает ВВС.

«Подсудимые осознавали оскорбительный характер своих действий и внешний вид. Намеревались придать своим действиям публичную огласку и общественный резонанс, хотели оскорбить не только служителей храма, но и широкую общественность, они нанесли глубокое оскорбление и обиду православным верующим», – сказала судья Марина Сырова.

Судья отметила, что акция была тщательно спланирована, был подготовлен каждый этап преступления. «Для совершения противоправных действий они организовали группу, ряд ее участников скрылись», – говорится в приговоре.

Таким образом, суд выносит Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич обвинительный, а не оправдательный приговор.

Какое наказание судья Марина Сырова назначит фигуранткам дела, станет известно из резолютивной части приговора, которая будет зачитана в конце заседания.

Как ранее писал Главред, 21 февраля 2012 года пятеро активисток панк-группы пришли в храм Христа Спасителя, надели маски, вбежали в солею и амвон, вход на которые запрещен, и подошли к алтарю. Включив звукоусиливающую аппаратуру, участницы провели «панк-молебен».

Видеоролик с выступлением был выложен в интернет и вызвал большой общественный резонанс. Сейчас арестованы три предполагаемые участницы акции – Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Обвинение требует для них по 3 года лишения свободы.

Фото: Вести.ру



Новости по теме:

Каспарова и Удальцова задержали за поддержку Pussy Riot



Пол Маккартни поддержал Pussy Riot



Участнице Pussy Riot предложили сняться в Playboy



Ходорковский: суд над Pussy Riot похож на инквизицию