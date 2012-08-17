В Москве массово задерживают сторонников Pussy Riot

У стен Хамовнического суда, где с 15:00 по московскому времени (14:00 по Киеву) в оглашают приговор Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич – участницам группы Pussy Riot, устроившим в феврале панк-молебен в храме Христа Спасителя, проходят массовые задержания.

К настоящему моменту задержано уже не менее 20 человек, сообщает корреспондент ВВС. Полиция забирает всех, кто стоит с плакатами и всех, кто в футболках с лозунгами. Толпа постоянно скандирует: "Позор, свободу Pussy Riot".

По оценкам СМИ, у стен суда собрались 600-800 человек, как сторонников, так и противников участниц панк-группы. Отдельный пикет проводят активисты ЛДПР в поддержку Русской православной церкви.

Меры безопасности возле здания суда усилены. На территории дежурят полицейские и сотрудники спецназа судебных приставов. Частично перекрыто движение транспорта по 7-му Ростовскому переулку.

Поп последним данным, задержанными уже заполнены два автозака.

Как ранее писал Главред, известных лидеров оппозиции Гарри Каспарова и Сергея Удальцова, пришедших поддержать участниц группы Pussy Riot, задержали возле Хамовнического суда Москвы.

"Кажется, задержаний все больше. И полиции тоже. Сажают в автозаки, хватают из толпы, оттесняют", – сообщал корреспондент ВВС.

А Алексей Навальный написал в Twitter из зала суда: "Все трое стоят в бронированном аквариуме, да еще каждая в наручниках. Аквариум окружен 8 милиционерами. Выглядит это безумно просто".

Фото: Вести.ру



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