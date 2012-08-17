В Тернополе подрались бойцы «Беркута» и «Сокола», погиб человек

{1-} {2-} В Тернопольской области возбуждено уголовное дело по факту гибели правоохранителя. Погибший был сотрудником одного из спецподразделений милиции, а его убийца - тоже спецназовцем.

Об этом со ссылкой на сектор общественных связей ГУ МВД в Тернопольской области сообщает УНИАН.

Установлено, что травмы правоохранитель получил, находясь вне службы. По получении травм он был доставлен в областную больницу, где через несколько дней умер. Сейчас продолжается расследование.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибший работал в одном из спецподразделений милиции. В конце июля он подрался с работником другого спецподразделения вблизи одного из клубов города. По предварительным данным, участники драки работали в спецподразделениях «Беркут» и «Сокол».

Этой драке предшествовало еще одно столкновение между мужчинами. Утром потерпевшего обнаружили прохожие в парке, после чего правоохранителя доставили в больницу.

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