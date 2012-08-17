Табачник уволил ректора Донецкого университета

17 августа 2012, 15:12

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Министр образования, науки, семьи, молодежи и спорта Дмитрий Табачник своим приказом отправил в отставку исполняющего обязанности ректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Петра Егорова.

Сегодня, 17 августа, прибывший в Донецк заместитель министра Петр Куликов ознакомил руководство вуза с приказом министра, сообщает ZN.UA со ссылкой на председателя профкома вуза Владимира Подмаркова.

Вместо Егорова исполнять обязанности ректора будет декан экономико-правового факультета Роман Гринюк.

«Новый и.о. заявил, что не намерен проводить каких-либо революционных изменений. Он полагает, что университетом должен руководить легитимный ректор, и сам поднял вопрос о проведении выборов. Хотя все понимают необходимость кадровых перестановок – у нас осталось некоторое число чужих и лишних людей, которых привел с собой Егоров», — рассказал Подмарков.

Петр Егоров в присутствии киевского чиновника, в свою очередь, заявил о своем желании вернуться на пост декана учетно-финансового факультета.

Как ранее писал Главред, 10 декабря 2010 года конференция трудового коллектива ДонНУ выдвинула претендентом на пост ректора Юрия Лысенко, который победил на выборах и.о. ректора Петра Егорова, являющегося протеже МОН.

Однако правомерность назначения нового ректора оспорил в суде преподаватель Киевского национального университета МВД Александр Корыстин, который заявил, что тоже подавал документы на участие в конкурсе на этот пост, но не был включен в список претендентов.

Кроме того, на жену Лысенко – проректора ДонНУ Татьяну Лев – было возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении средств. Сама Татьяна была избита неизвестными в подъезде своего дома. Лысенко в интервью ZN.UA заявил, что считает все эти события давлением на него и его семью с целью вынудить его отказаться от должности.

Позже Лысенко добровольно отказался от поста ректора. До сего дня университетом руководил и.о. ректора Петр Егоров.

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