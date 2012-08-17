В Киеве люди в масках Pussy Riot окружили посольство России

В Киеве около 50 активистов устроили пикет у посольства России с требованием освободить участниц российской панк-группы Pussy Riot.
Об этом сообщает НБН.
Большинство участников акции были в масках-балаклавах, они держали в руках плакаты с требованиями освободить участниц группы.
В частности, на одном из плакатов была надпись: «Церковное государство – могила для общества».
Также двое участников акции установили гигантских кукол с надписью «Боже, царя храни!».
На месте проведения пикета находятся около 50 милиционеров, которые не вмешиваются в ход акции.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, утром 17 августа активистки движения FEMEN спилили памятный крест возле Октябрьского дворца в знак солидарности с участницами Pussy Riot.
Также напомним, что участниц российской панк-группы Pussy Riot признали виновными в хулиганстве за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве.
Фото: НБН
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