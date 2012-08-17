В Раду проходят четыре партии – опрос

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В Верховную Раду проходят четыре партии – "Батькiвщина" (объединенная оппозиция), Партия Регионов, УДАР Виталия Кличко и Компартия.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова совместно с центром социальных и политических исследований "Социс", исследовательской компанией GfK Ukraine и социологической группы "Рейтинг", сообщает Ukranews.com.

По данным опроса "Батьківщина" набирает 19,6%, ПР – 19%, УДАР – 9,5% и КПУ – 7,5%.

За партию "Украина – Вперед!" проголосовали бы 3,5% опрошенных, ВО "Свобода" – 3,2%, Народную партию – 1,1%, "Нашу Украину" – 0,6%, Радикальную партию – 0,4%.

Кроме того, 15,7% респондентов не принимали бы участия в голосовании, 18,6% затруднились ответить, 1,4% голосовали бы за другие партии.

При этом по результатам опроса среди тех, кто собирается принять участие в голосовании, в парламент проходят также эти четыре партии: "Батьківщина" – 26,2%, ПР – 24,6%, УДАР – 11,8% и КПУ – 9,4%.

При этом 48,9% респондентов полностью уверены в своем выборе, 43,5% – скорее уверены, 3,4% – скорее не уверены, 0,5% – совсем не уверены и 3,7% – затруднились ответить.

Опрос проводился с 27 июля по 9 августа, в его рамках было опрошено 10 979 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех областях Украины.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 1%.

Как ранее писал Главред, согласно опросу, проведенному R&B в начале августа, ПР поддержали 20,2% опрошенных, "Батькiвщину" – 18,6%, УДАР – 9,9%, КПУ – 8,3%.

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