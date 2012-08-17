Судья читает панк-молебен Pussy Riot, спотыкаясь на матерных словах

В ходе вынесения приговора участницам группы Pussy Riot судья Марина Сырова полностью читает текст панк-молебна "Богородица, Путина прогони".

Об этом сообщает корреспондент ВВС, присутствующий в зале суда.

"Не храм, а срам – срам Христа Спасителя. Это не дом господень, а офис РПЦ", – цитирует судья Сырова текст Pussy Riot.

"Судья, кажется, целиком прочитала текст панк-молебна. В её исполнении это было... сильно, - пишет в Twitter ведущий "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев.

Присутствующие в зале слушают чтение с широкими улыбками. Судья Марина Сырова запинается и сбивается на нецензурных словах.

Как ранее писал Главред, у стен Хамовнического суда, где с 15:00 по московскому времени (14:00 по Киеву) в оглашают приговор Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич – участницам группы Pussy Riot, устроившим в феврале панк-молебен в храме Христа Спасителя, проходят массовые задержания.

Среди задержанных – известные лидеры оппозиции Гарии Каспаров и Сергей Удальцов.

По данным СМИ от суда уже отъехали не менее трех забитых людьми автозаков.

У стен суда собрались 600-800 человек, как сторонников, так и противников участниц панк-группы. Отдельный пикет проводят активисты ЛДПР в поддержку Русской православной церкви.

Меры безопасности возле здания суда усилены. На территории дежурят полицейские и сотрудники спецназа судебных приставов. Частично перекрыто движение транспорта по 7-му Ростовскому переулку.

Фото: Вести.ру



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