Суд подтвердил, что выдвижение Шевченко кандидатом в депутаты законно

{1-} Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность регистрации Андрея Шевченко кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщила его представитель в судах в рамках избирательной кампании, адвокат Александра Павленко.

Таким образом суд не удовлетворил иск кандидата в депутаты от партии "Наша Украина" Артема Глущенко к Центральной избирательной комиссией (ЦИК) об отмене ее решения в части регистрации Шевченко кандидатом в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на очередных парламентских выборах, запланированных на 28 октября 2012 года.

Указанный административный иск к ЦИК кандидат в народные депутаты по 223 мажоритарному округу от партии "Наша Украина" Артем Глущенко подал 16 августа 2012 года, передаёт Интерфакс – Украина.

"Иск был подан на абсолютно надуманных основаниях, и не содержал профессиональных юридических аргументов. В своей защите мы руководствовались отсутствием предусмотренных законом оснований для отмены регистрации кандидата, а также ссылались на многочисленные судебные прецеденты, включая решение Европейского суда по правам человека. Хочу отметить, что мы поражены формулировками решения, вынесенного административным судом. По нашему мнению, в настоящее время это одно из немногих детально и грамотно аргументированных судебных решений, которые нам приходилось слышать”, - отметила Павленко.

Ранее Главред сообщал, что 11 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала партийный список кандидатов в народные депутаты от партии «Украина – Вперед!», среди которых и экс-футболист Андрей Шевченко.

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины намечены на 28 октября 2012 года.

фото: УНИАН

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