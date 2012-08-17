Как FEMEN спиливали крест в Киеве: опубликованы фото и видео

В Интернете появились фотографии и видео акции протеста движения FEMEN в поддержку московской панк-группы Pussy Riot.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в центре Киева FEMENистки спилили крест, установленный в память жертв политических репрессий у Октябрьского дворца.
FEMENистки заявили, что акцию они проводят в знак солидарности с «жертвами кремлевско-поповского режима российских коллег из группы Pussy Riot».
Акция в честь московской панк-группы была названа «трэш-молебном» от «группы Крестоповал».
«Данным актом FEMEN призывает все здравые силы общества нещадно выпиливать из мозга трухлявые религиозные предрассудки, служащие опорой диктатуре и препятствующие развитию демократии и свободы женщин», - заявили FEMEN на свой страничке в Сети.
После акции против четверых активисток FEMEN было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Фото, видео: femen.livejournal.com
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