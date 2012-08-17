Как FEMEN спиливали крест в Киеве: опубликованы фото и видео

В Интернете появились фотографии и видео акции протеста движения FEMEN в поддержку московской панк-группы Pussy Riot.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в центре Киева FEMENистки спилили крест, установленный в память жертв политических репрессий у Октябрьского дворца.

FEMENистки заявили, что акцию они проводят в знак солидарности с «жертвами кремлевско-поповского режима российских коллег из группы Pussy Riot».

Акция в честь московской панк-группы была названа «трэш-молебном» от «группы Крестоповал».

«Данным актом FEMEN призывает все здравые силы общества нещадно выпиливать из мозга трухлявые религиозные предрассудки, служащие опорой диктатуре и препятствующие развитию демократии и свободы женщин», - заявили FEMEN на свой страничке в Сети.

После акции против четверых активисток FEMEN было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Фото, видео: femen.livejournal.com

Новости по теме:

Суд признал Pussy Riot виновными

FEMEN спилили крест в центре Киева в знак солидарности с Pussy Riot

В Киеве люди в масках Pussy Riot окружили посольство России

Судья читает панк-молебен Pussy Riot, спотыкаясь на матерных словах