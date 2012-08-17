Основателя WikiLeaks заблокировали в посольстве Эквадора

17 августа 2012, 16:25

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Независимо от решения о политическом убежище, Британия не позволит Джулиану Ассанжу беспрепятственно проехать из посольства Эквадора, где он находится в настоящее время, в аэропорт и вылететь в Эквадор.

Об этом сообщил сегодня в эфире радиостанции "Эхо Москвы" посол Эквадора в РФ Патрисио Альберто Чавес Савала.

"Джулиан Ассанж не прячется, все знают, что он находится в посольстве (Эквадора. – Ред.)", – сказал дипломат.

Он также сообщил, что еще до предоставления политического убежища основателю WikiLeaks Лондон направил Эквадору ноту "с неделикатной угрозой".

"Они (британцы) говорили, что независимо от того, дадим мы убежище Ассанджу или нет, Великобритания не выдаст документ, разрешающий Джулиану Ассанджу прибыть в аэропорт из посольства", – отметил Савала.

Как ранее писал Главред, глава МИД страны Уильям Хейг заявил, что снователю WikiLeaks не дадут покинуть Великобританию..

«Мы не позволим Ассанжу свободно покинуть Великобританию. У нас нет на это законных оснований», - подчеркнул министр.

При этом он добавил, что Великобритания «не признает принципа предоставления дипломатического убежища».

«Даже те страны, которые признают принцип дипломатического убежища, не должны использовать его в попытке избежать обычного судебного процесса», - отметил Хейг.

Глава МИД также напомнил, что Швеция требует выдачи Ассанжа за «серьезные преступления сексуального характера».

«Важно понимать, что речь не идет о действиях Ассанжа, связанных с WikiLeaks, или об отношении к этому США», - подчеркнул министр.

фото: thehindu.com

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