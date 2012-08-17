В Партии регионов довольны приговором Луценко

{1-} Народный депутат от Партии регионов, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олийнык считает, что суд вынес, обоснованный приговор по делу Юрия Луценко.

Олийнык подчеркнул: "Суд по делу Луценко принял решение в рамках действующего законодательства. Это решение является обоснованным, а мера наказания соответствует степени тяжести совершенного правонарушения и той опасности, которую это правонарушение несет для общества", сообщает пресс-служба Партии регионов.

По его словам, закон об оперативно-розыскной деятельности дает большие полномочия должностным лицам по вмешательству в конституционные права и свободы граждан. "В частности, речь идет о прослушивании разговоров подозреваемого в совершении правонарушения. И, безусловно, все граждане должны быть уверены в том, что такое прослушивание в соответствии с законом направлено на защиту конституционных прав граждан и привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения", - отметил он.

Олийнык уверен, что решение суда по делу бывшего министра внутренних дел - это серьезный сигнал для всех чиновников высшего звена о том, что они должны очень ответственно относиться к своим полномочиям. "Нельзя халатно относиться к выполнению закона об оперативно-розыскной деятельности. Поэтому решение суда по делу Луценко - это поучительный факт для тех лиц, которые имеют подобные полномочия", - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева устали председательствующей Анны Медушевской приговорил экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к двум годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 3 лет.

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Фото: partyofregions.org.ua

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