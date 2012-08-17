Pussy Riot дали 2 года тюрьмы

{1-}Хамовнический суд Москвы приговорил устроивших скандальную акцию в храме Христа Спасителя участниц Pussy Riot к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом говорится в приговоре, оглашенном в пятницу.

21 февраля 2012 года несколько участниц панк-группы Pussy Riot, закрыв лица масками, устроили в храме Христа Спасителя акцию, вызвавшую большой общественный резонанс. Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Санкция статьи "хулиганство", которую инкриминируют участницам группы, предусматривает в качестве максимального наказания 7 лет лишения свободы, передаёт Интерфакс – Украина.

В ходе прений сторон по делу прокуратура настаивала на доказанности вины девушек и требовала приговорить каждую к трем годам лишении свободы. Защита участниц Pussy Riot просила суд полностью их оправдать.

Сами девушки в своем последнем слове назвали суд над ними "крахом политической системы страны". Участницы Pussy Riot не признали своей вины, заявив, что их акция в храме была направлена не против верующих, а против "сращивания РПЦ и власти".

Вместе с тем, подсудимые Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич в ходе судебного разбирательства принесли извинения верующим за то, что задели их религиозные чувства. Двое из 9 потерпевших признались, что простили их.

Громкий судебный процесс по делу Pussy Riot длился ровно неделю, и проходил в том же зале Хамовнического суда, где был вынесен приговор по "второму делу ЮКОСа" в отношении экс-главы компании Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева.

За 7 дней судья Марина Сырова и стороны успели допросить потерпевших, свидетелей обвинения и защиты, подсудимых, а также исследовать письменные и вещественные доказательства.

Заседания проходили каждый день, исключая выходные. Обычно слушания начинались в 10 утра и заканчивались около 10 вечера. Несколько раз подсудимым вызывали скорую помощь в связи с плохим самочувствием из-за изнурительного графика процесса. Один раз слушания прервались из-за звонка "телефонного террориста", который сообщил о заложенной в здании суда бомбе и потребовал освободить Pussy Riot.

Ни один из дней не обходился без заявления отвода судье М.Сыровой, причем один раз ходатайство заявил адвокат потерпевших.

За время процесса были допрошены девять потерпевших, восемь из которых являются сотрудниками храма Христа Спасителя. Кроме того, свои показания дали четыре свидетеля обвинения и три свидетеля защиты, остальных 14 свидетелей, среди которых оппозиционер Алексей Навальный и писательница Людмила Улицкая, судья М.Сырова допросить отказалась.

За семь дней суд успел изучить письменные доказательства дела, осмотрел вещдоки, среди которых личные вещи девушек: платья и "балаклавки" - вязаные закрывающие лицо шапочки с прорезями для глаз. Были просмотрены видеозаписи выступления Pussy Riot в ХХС, изъятые из ноутбука мужа Надежды Толоконниковой Петра Верзилова, и видео с камер наблюдения храма.

Заслушав последнее слово подсудимых, судья Марина Сырова удалилась в совещательную комнату для написания приговора, сообщив, что огласит его 17 августа. Таким образом, на решение судьбы девушек суд отвел почти в полтора раза больше времени, чем собственно на разбирательство дела.

СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ

Дело Pussy Riot раскололо общество на два лагеря. За девушек вступились российские деятели искусства, направив коллективное письмо в Московский городской и Верховный суды. В письме, которое подписали известные актеры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, режиссеры Эльдар Рязанов и Федор Бондарчук и другие, творческая элита страны просила отпустить участниц группы на свободу. Некоторые из них вызвались взять панк-вокалисток на поруки.

Многие зарубежные деятели культуры также выступили за освобождение арестованных девушек. Свои слова поддержки Pussy Riot высказали легендарные западные исполнители, среди которых Мадонна, Пол Маккартни, Стинг, а также музыканты групп Red Hot Chilly Peppers, Faith no more, Franz Ferdinand, Pet Shop Boys. Кроме того, с призывом освободить Pussy Riot к российским властям обратились актеры Стивен Фрай и Дэнни де Вито.

Не остались в стороне и политические деятели. На сторону Н.Толоконниковой, М.Алехиной и Е.Самуцевич встали российские оппозиционеры Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов, а также депутаты парламентских партий, в частности справоросс Дмитрий Гудков. Арест девушек осудили и иностранные политики: мэр Рейкьявика Йон Гнарр продемонстрировал плакат с требованием освободить Pussy Riot, мэр Лондона Борис Джонсон пообещал обсудить эту ситуацию с премьер-министром Великобритании, депутаты немецкого парламента направили российскому послу письмо в защиту девушек, а посол США в России заявил, что "наказание участниц панк-молебна не соразмерно их поступку".

Правозащитные организации почти с самого начала резко осудили арест Pussy Riot. Они заявили, что максимум, что заслуживают девушки - административное наказание за мелкое хулиганство. Amnesty International признала трех участниц Pussy Riot узниками совести.

Официальные представители РПЦ старались избегать оценок действий участниц группы, хотя сразу после ареста глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призывал девушек покаяться. Патриарх Кирилл также высказался "о недопустимости кощунственных акций" в главном храме страны.

Свое отношение к перформансу Pussy Riot обозначило и руководство РФ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что "девушки получили ровно то, на что рассчитывали - популярность". Президент Владимир Путин сказал, что ничего хорошего в поступке участниц группы нет, но, вместе с тем, отметил, что "так уж строго судить их за это не надо".

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА

Арест девушек, предварительное следствие и последующее судебное разбирательство вызвали огромный резонанс в Интернет-среде. В социальных сетях возникло множество сообществ как сторонников, так и противников группы. Территории судов, где рассматривались ходатайства следствия о продлении ареста участницам Pussy Riot, становились местом проведения многолюдных акций протеста. Зачастую они заканчивались задержаниями сотрудниками полиции гражданских активистов.

Не обошлось и без применения насилия: в апреле некий неработающий москвич Андрей Бородин напал с топором на судью Таганского суда Елену Иванову, которая ранее продлила арест участницам группы. Впоследствии, во время уже своего ареста, он объяснил свой поступок тем, что "судья Иванова бросает в тюрьму невиновных людей" и заметил, что "сожалеет о том, что не убил ее".

Фото: Вести.ру



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