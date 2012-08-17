В Казахстане начался суд по делу о попытке свержения власти

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В городе Актау начался судебный процесс по делу участников событий 16 декабря в Жанаозене. Лидера незарегистрированной партии «Алга» Владимира Козлова, оппозиционера Серика Сапаргали и профсоюзного деятеля, участника забастовки местных нефтяников Акжаната Аминова обвиняют в попытке свержение государственной власти.

Подозреваемым инкриминируется попытка свержения государственной власти, разжигание социальной розни и организация преступного сообщества. Обвинения были выдвинуты сразу же после декабрьских событий в Жанаозене, сообщает ВВС.

Напомним, в январе этого года генеральный прокурор Казахстана Асхат Даулбаев заявил, что одной из причин массовых беспорядков в Жанаозене, являлись "активные действия отдельных лиц по склонению уволенных рабочих к продолжению акций протеста и жесткому противостоянию властям". По словам генпрокурора, распространявшихся ими агитационных материалах экспертизой установлены признаки разжигания социальной розни.

Вскоре по подозрению в этих преступлениях были арестованы руководители и активные члены незарегистрированных общественных объединений «Алга» и «Халык Майданы» (Народный фронт) Владимир Козлов, Айжангуль Амирова и Серик Сапаргали.

Ранее по аналогичным обвинениям под следствием находились и другие оппозиционные политики и гражданские активисты. Однако они были освобождены в связи с раскаянием.

По мнению оппозиции, власти пытаются переложить на оппозиционную партию «Алга» и ее лидера ответственность за кровавые события, произошедшие Жанаозене и на станции Шетпе.

Как ранее писал Главред, в декабре 2011 года многомесячная забастовка нефтяников закончилась столкновениями с полицией. Этому событию предшествовали длительные акции протеста нефтяников с требованиями увеличения зарплаты и восстановлении на работу всех уволенных рабочих.

Как утверждает оппозиция, беспорядки были спровоцированы попыткой властей провести праздничные мероприятия, по случаю Дня независимости Казахстана, на центральной площади, где собрались протестующие.

Толпа, в которой были как нефтяники, так и агрессивно настроенная молодежь, разогнала участников праздничного шествия и оттеснила полицию с площади. После этого начались поджоги и мародерство.

К центру Жанаозена были стянуты дополнительные силы полиции, которые приступили к подавлению беспорядков. В результате, по официальным данным, погибли 16 человек, около 100 получили ранения, в том числе огнестрельные.

В начале июня был вынесен приговор группе нефтяников, участвовавших в беспорядках. Многие из них впоследствии были освобождены или осуждены условно. Так же были осуждены несколько полицейских, которых обвинили в превышении служебных полномочий.

фото: azattyq.org



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