В Херсонской области может стать региональным турецкий язык

{1-} Турки, компактно проживающие в Херсонской области в сельской местности нескольких районов, могут поставить вопрос о предоставлении их языку статуса регионального. Об этом заявил председатель областного совета Виктор Пелых, сообщает Укринформ.

«Возможно, в сельских территориях - есть и турки у нас компактно живут, есть и татары, которые компактно живут, где больше процентов - они также примут решение. Есть закон (Закон Украины «Об основах государственной языковой политики». - Ред.), ну что нам делать? Мы законопослушные граждане. Будем выполнять», - отметил Пелых.

Как сообщили в Херсонской облгосадминистрации, согласно последней переписи населения, в области проживают 3 тыс. 736 турков - в Чаплинском, Новотроицком, Белозерском и некоторых других районах области. Больше всего их в Чаплинском районе - 2 тыс. 278 человек.

Крымские татары, компактно проживающие в пгт Новоалексеевка Генического района, уже подняли вопрос о предоставлении крымскотатарскому языку статуса регионального на территории этого поселкового совета.

Напомним, 17 августа Херсонский облсовет предоставил русскому языку статус регионального.

Фото: kurgan.olx.ru

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