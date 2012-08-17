ЦИК зарегистрировала списки Соцпартии на выборах

{1-}

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов от Социалистической партии Украины по партийному списку и мажоритарным округам на предстоящих парламентских выборах.

За данное решение единогласно проголосовали все члены ЦИК, сообщает НБН.

При этом по мажоритарным округам кандидаты от СПУ выдвигаются по округам № 32, 37, 42, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 75, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 102, 103, 106, 113, 122, 123, 137, 143, 145, 148, 149, 152, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 170, 171, 173, 177, 179, 183, 185, 190, 194, 196, 197, 198, 203, 208, 209, 210, 212, 216.

Напомним, Александр Мороз баллотируется в народные депутаты по избирательному округу №93.

Как ранее писал Главред, 7 августа в Киеве прошел съезд Социалистической партии Украины, на котором были утверждены партийные списки по многомандатному и одномандатным округам.

В первую пятерку партийного списка кандидатов в депутаты Верховной Рады по общегосударственному многомандатному округу вошли лидер СПУ Петр Устенко, его заместитель Наталия Бондарь, юрист Александр Григорьев, председатель общественной организации Союз молодых социалистов Ляля Беляева и председатель общественной организации Дети войны Валерий Иващенко. Всего в список входит 175 человек.

По мажоритарным округам будут баллотироваться член политсовета Соцпартии Александр Мороз (г. Мироновка, Киевская обл.), экс-председатель Фонда государственного имущества Валентина Семенюк-Самсоненко (г. Бердичев, Житомирская обл.), всего от СПУ – 110 кандидатов.

В то же время лидер партии Петр Устенко отметил, что у его политсилы пока недостаточно денег для регистрации списка кандидатов в депутаты и внесения денежного залога.

"Ресурса у нас достаточного нет даже зарегистрировать список. Но мы будет делать все возможное и невозможное, чтобы список зарегистрировать", - сказал он.

Новости по теме:

У Соцпартии готовы списки на выборы, но нет денег на их регистрацию

Мороз решил бросить партию и идти в Раду по мажоритарке

Соцпартия нашла замену Морозу