ЦИК зарегистрировала кандидатов от «Русского блока»

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 17 августа, зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от семи политических партий, среди которых – «Русский блок» и «Родная отчизна».

Об этом сообщает НБН.

На заседании ЦИК были утверждены кандидатами в депутаты по многомандатным и одномандатным округам партий «Русский блок», «Родная отчизна».

Также по избирательному списку были утверждены кандидаты от «Народно-трудового союза Украины» и Партии зеленых.

По мажоритарным округам были зарегистрированы кандидаты от Украинской национальной ассамблеи (№17, 97, 118, 124, 153), «Христианского руха» (№211) и «Блоковой партии» (№91).

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 17 августа, также были зарегистрированы кандидаты в депутаты от Социалистической партии.

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