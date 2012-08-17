Pussy Riot не будут просить Путина о помиловании - адвокат

{1-} Участницы панк-группы Pussy Riot не будут просить о помиловании Президента России Владимира Путина. Об этом сразу после вынесения приговора заявил адвокат группы Николай Полозов, передает «Интерфакс-Украина»

Напомним, как сообщал «Главред», сегодня, 17 августа, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии за скандальную акцию в храме Христа Спасителя.

«Нет, о помиловании они просить не будут»,- подчеркнул защитник.

Ранее адвокат осужденных заявил о намерении обжаловать приговор Хамовнического суда Москвы в кассационном порядке.

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Отметим, что судья, зачитывая приговор, подчеркнула, что «Действия Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич нарушают конституционные устои государства».

«Доводы подсудимых о том, что они не преследовали цели возбудить религиозную ненависть и вражду, суд считает несостоятельными, поскольку это опровергается всей суммой доказательств по делу», - заявила судья.

«Несмотря на то, что участники группы Pussy Riot говорят о том, что их цели – политические, что они против сращивания власти и церкви, эти заявления несостоятельны. Из показаний потерпевших следует, что в храме не было политических лозунгов, фамилии ни одного из политиков не прозвучало. Вина установлена», - отметила судья.

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«Момент наказания считать с 15 марта 2012 у Самуцевич, а у Толоконниковой и Алехиной – с 3 марта», - резюмировала она.

Суд признал достоверными показания потерпевших по делу Pussy Riot, которые ранее заявляли о том, что участницы группы нанесли им «горечь и боль», привели «в оцепенение», а панк-молебен был похож на «бесовское дрыгание».

Также судья отметила, что специалисты установили, что подсудимые страдают смешанным расстройством личности. При этом они полностью осознавали свои действия и их последствия, поэтому суд признал их вменяемыми и подлежащим уголовному преследованию.

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Напомним, как сообщал «Главред», в конце февраля 2012 года пять участниц группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, спели у алтаря песню «Богородица, Путина прогони».

Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал большой общественный резонанс. Вскоре полиция арестовала троих участниц акции – 22-летнюю Надежду Толоконникову, 24-летнюю Марию Алехину и 29-летнюю Екатерину Самуцевич.

Также отметим, что в защиту Pussy Riot выступили деятели российской культуры, среди которых Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

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Кроме того, девушек поддержали всемирно известные музыканты: группа Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Franz Ferdinand, Мадонна, которые во время концертов в России со сцены призывали освободить их.

Кроме того, 17 августа активистки движения FEMEN в знак солидарности с Pussy Riot спилили памятный крест в центре Киева, установленный в центре столицы в память жертв политических репрессий.

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