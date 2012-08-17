Азаров о спортсменах в политике: разве они не люди?

17 августа 2012, 18:10

{1-} Известные спортсмены, которые идут в политику, обладают всеми необходимыми для этого качествами.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, отвечая на вопросы украинцев на своей странице в Facebook.

«А что, разве спортсмены – не люди? Почему, когда в политику идут журналисты, актеры, вы не удивляетесь, а когда идут спортсмены, почему-то спрашиваете? Я с большим уважением отношусь к нашим выдающимся спортсменам», - отметил премьер.

По словам Азарова, спортсмены являются выдающимися личностями, которые обладают всеми необходимыми политику качествами.

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«Это всегда сила воли, мужество, умение выдерживать стрессовое напряжение, ответственность и дисциплина, то есть те качества, которые очень необходимы в политике», - подчеркнул глава Кабмина, отвечая на просьбу прокомментировать выдвижение футболиста Андрея Шевченко кандидатом в народные депутаты.

Также Азаров отметил, что для политики государственного уровня необходимо глубокое знание экономики, промышленности, всех сфер народного хозяйства.

«Всему этому надо учиться. Поэтому человек, который принял для себя решение идти в политику, должен очень серьезно заниматься всеми теми проблемами, о которых я сказал выше», - заявил премьер.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко 27 июля заявил о завершении своей карьеры, а 28 июля – о намерении сотрудничать с партией «Украина – вперед!».

11 августа ЦИК зарегистрировала партийный список партии «Украина - вперед!», в том числе и Шевченко.

Это решение комиссии оспорил представитель «Нашей Украины» Артем Глущенко, который заявил, что футболист не проживал на территории государства на протяжении пяти лет, как того требует законодательство.

17 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность регистрации Андрея Шевченко кандидатом в народные депутаты.

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