Экс-глава ЦИК рассказал о безграничных фантазиях адвокатов Тимошенко и Луценко

{1-} Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович считает, что экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-министр Юрий Луценко не могут участвовать в парламентских выборах и быть зарегистрированы в ЦИК как кандидаты в народные депутаты из-за непогашенной судимости. А в доводах адвокатов Сергея Власенко и Руслана Князевича нет логики.

По мнению Давыдовича, технологи оппозиционеров нашли якобы основания для регистрации кандидатов в депутаты в ЦИК Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. "Как же можно сегодня регистрировать, заведомо зная, что они не могут быть депутатами. Избиратель будет голосовать, зная, что этот человек не будет депутатом", - отметил он.

Экс-глава ЦИК предположил, что защитники Сергей Власенко и Руслан Князевич "на пару придумали" такую ​​возможность для регистрации Тимошенко и Луценко.

"По их словам регистрация - это еще не избрание, то есть не может быть избранным. Где логика избирать депутата, заведомо зная, что он им не будет. Адвокатские фантазии у некоторых не знают границ", - сказал Давыдович.

Специалист считает, что толкование защитниками положений Конституции Украины о разнице юридических терминов "регистрация кандидата" и "признания кандидата избранным" является подменой юридических понятий. "Здесь нет логики. Есть закон, который нужно выполнять", - резюмировал Давыдович.

Напомним, сегодня, 17 августа, защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко во время интернет-конференции в очередной раз подчеркнул, что Юрий Луценко и Тимошенко имеют все основания быть зарегистрироваными в ЦИК.

Отвечая на вопрос о юридической логике обжалования решения ЦИК об отказе регистрировать Тимошенко и Луценко кандидатами в народные депутаты, Власенко отметил: "Юридическая логика обжалования решения ЦИК об отказе регистрировать Тимошенко и Луценко кандидатами в депутаты заключается в различии юридических терминов: "регистрация кандидата" и "признание кандидата избранным".

По его словам, ст.76 Конституции Украины запрещает быть избранными лицам, которые имеют судимость. О запрете на регистрацию в Конституции нет ни слова.

15 августа ВАСУ подтвердил законность решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады экс-премьера Тимошенко и экс-главы МВД Луценко, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Как сообщал Главред ранее, Центральная избирательная комиссия опасается наплыва технических кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщил замглавы ЦИК Андрей Магера

"Если говорить о многомандатном округе, то это у нас пока 2255 кандидатов. По одномандатным округам в целом 3072, из них самовыдвиженцы - 1475. Число не является критическим, но мы имеем ситуацию по отдельным мажоритарным округам, в частности, Киевской области, где уже есть больше 40 кандидатов на одном округе. К сожалению, есть основания подозревать, что отдельные кандидаты регистрируют своих, так называемых, технических помощников, и количество кандидатов может быть крайне-крайне велико", - сказал Магера.

фото: УНИАН

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