США потребовали освободить Тимошенко и Луценко

{1-} Правительство США разочаровано приговором в судебном процессе над бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко, который вынес сегодня Печерский суд Киева. Об этом идет речь в тексте заявления посольства США в Украине.

В заявлении отмечается, что политически мотивированное преследование оппозиционных лидеров, в частности, экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, вызывает в США серьезную обеспокоенность относительно преданности руководства Украины демократии и верховенству права, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

«Мы принимаем во внимание решение украинского апелляционного суда, объявленное в начале этой недели, отпустить бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, который также был заключен на сомнительных основаниях, и призываем правительство Украины освободить господина Луценко и госпожу Тимошенко, которые, по нашему мнению, должны иметь неограниченную возможность в полной мере участвовать в политической жизни», - отмечается в заявлении.

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева устали председательствующей Анны Медушевской приговорил экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к двум годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 3 лет.

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фото: radiosvoboda.org

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