Азаров назвал главное достижение Украины за последние годы

{1-} Главным социальным достижением Украины за последние годы стало уменьшение темпов смертности населения и повышение уровня рождаемости.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на своей странице в Facebook.

«Если в 2011 году оно (население Украины – прим.ред.) сократилось примерно на 144 тысяч человек, то в 2012 году эта цифра будет примерно в 4 раза меньше. Если так дело пойдет, то уже в 2013 году мы получим перелом и будем иметь абсолютный прирост», - заявил премьер, ссылаясь на данные Госстата.

Пори этом Азаров подчеркнул, что данные за 7 месяцев текущего года показали уменьшение численности населения. Однако темпы смертности значительно снизились по сравнению с предыдущими годами.

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Кроме того, премьер отметил, что в шести областях Украины рождаемость уже превышает смертность.

«Я считаю это большим социальным достижением за последние годы», - подчеркнул он.

Также премьер отметил, что по именно по этой причине Кабмин уделяет большое внимание развитию системы здравоохранения, в частности созданию перинатальных центров – треть областей Украины обеспечена современными медицинскими учреждениями.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Николай Азаров одобрил выдвижение известных украинских спортсменов в народные депутаты Украины.

По его словам, выдающиеся спортсмены обладают всеми необходимыми для политики качествами: силой воли, мужеством, умением выдерживать стрессовое напряжение, ответственностью и дисциплиной.

В то же время, Азаров отметил, что политик государственного уровня обязан иметь глубокие знания экономики, промышленности, а также всех сфер народного хозяйства.

Фото: kmu.gov.ua

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