Русская церковь попросила власти о милосердии к Pussy Riot

{1-} Русская православная церковь (РПЦ) попросила власти проявить милосердие к участницам панк-группы Pussy Riot «в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий».

Об этом говорится в заявления Высшего церковного совета, опубликованном 17 августа.

В то же время, РПЦ заявила, что не сомневается в правомерности решения суда.

«Церковь благодарит всех, кто поддержал ее, осудил богохульство, выразил мирный протест против него. Мы также считаем естественным выражение жалости к задержанным, которое исходило как от чад Церкви, так и от людей внешних», - отмечается в заявлении.

Кроме того, РПЦ призывает «воздержаться от любых попыток мести, от любых незаконных, тем более насильственных, деяний, в то же время благословляя мирные гражданские действия, направленные на ограждение православного народа и его святынь от вражды и кощунства».

апомним, как сообщал «Главред», в конце февраля 2012 года пять участниц группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, спели у алтаря песню «Богородица, Путина прогони».

Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал большой общественный резонанс. Вскоре полиция арестовала троих участниц акции – 22-летнюю Надежду Толоконникову, 24-летнюю Марию Алехину и 29-летнюю Екатерину Самуцевич.

Также отметим, что в защиту Pussy Riot выступили деятели российской культуры, среди которых Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

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Кроме того, девушек поддержали всемирно известные музыканты: группа Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Franz Ferdinand, Мадонна, которые во время концертов в России со сцены призывали освободить их.

Кроме того, 17 августа активистки движения FEMEN в знак солидарности с Pussy Riot спилили памятный крест в центре Киева, установленный в центре столицы в память жертв политических репрессий.

Фото: Вести.ру

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