Политическая реклама Обамы и Ромни в США обошлась в полмиллиарда долларов

{1-} Затраты на политическую рекламу в США к середине августа 2012 года превысили отметку в полмиллиарда долларов.

Об этом, как сообщает NBC News.

Всего же рекламные кампании на президентской гонке 2012 года стоили примерно столько же, сколько на всю кампанию 2008 года.

Затраты на рекламу, которую размещают сторонники кандидата от Республиканской партии Митта Ромни, оцениваются в 273 миллиона долларов, а реклама сторонников Барака Обамы – в 239 миллионов долларов.

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При этом на рекламу Обамы тратится в основном его предвыборный штаб – сторонние инвесторы оплатили только 14% всех затрат. У Ромни аналогичный показатель составляет 86%.

Политическая реклама во время выборов – одна важнейших составляющих рынка рекламы в США, общий объем которого оценивается приблизительно в 150 миллиардов долларов.

Отметим, что в подсчетах учитывались только затраты на рекламу по радио и телевидению. В реальности же цифры затрат, с учетом таких сегментов рынка, как печатные СМИ и Интернет, окажутся намного больше.

Фото novostimira.com.ua

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