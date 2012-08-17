Опубликован рейтинг самых опасных дорог Украины

17 августа 2012, 19:40

{1-} Рейтинг самых опасных дорог Украины возглавила трасса Киев-Харьков-Должанский, на которой за шесть месяцев произошло 225 ДТП, в которых погиб 71 человек, 321 были ранены.

Таковы результаты исследования журнала «Корреспондент».

На втором месте рейтинга – трасса Знаменка-Луганск-Изварино: 131 авария, 51 погибший, 158 раненых.

Третье место рейтинга заняла магистраль Киев-Одесса: 119 ДТП, 46 погибших, 147 травмированных.

Назван самый опасный район Киева

В исследовании отмечается, что на дорогах страны авария происходит каждые 20 минут, а за сутки в ДТП гибнут 11 человек и еще 87 получают ранения.

За годы независимости на дорогах Украины погибли почти 140 тысяч человек – что сопоставимо с населением крупного города страны.

В исследовании отмечается, что увеличение в пять раз штрафов за нарушение Правил дорожного движения, введенное в 2008 году, привело к аварий почти на 40%.

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Однако в настоящий момент эксперты убеждены, что нашу страну ожидает новая волна смертности на дорогах: с начала года в стране произошло 12,4 тысяч аварий с пострадавшими, это почти на 10% больше, чем за тот же период 2011-го.  

Между тем, уровень смертности на украинских дорогах – один их самых высоких в Европе – 10,6 человека на 100 тысяч населения.

Опережают Украину только Россия (20,1) и Греция (11,1).

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По словам экспертов, причины роста числа ДТП – снижение культуры вождения, отсталая дорожная инфраструктура и ослабление контроля безопасности движения, в том числе – штрафы, которые уже не способны остановить нарушителя.

Рейтинг самых опасных дорог Украины:

Дорога

Протяженность, км

Количество ДТП

Количество погибших

Количество травмированных

1. М-03 Киев-Харьков-Должанский

844,2

225

71

321

2. М-04 Знаменка-Луганс-Изварино

566,9

131

51

158

3. М-05 Киев-Одесса

453,3

119

46

147

4. М-06 Киев-Чоп

821,5

221

77

305

5. М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск

624,3

74

32

95

6. М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта

682,6

142

34

213
 

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