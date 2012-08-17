Опубликован рейтинг самых опасных дорог Украины

{1-} Рейтинг самых опасных дорог Украины возглавила трасса Киев-Харьков-Должанский, на которой за шесть месяцев произошло 225 ДТП, в которых погиб 71 человек, 321 были ранены.
Таковы результаты исследования журнала «Корреспондент».
На втором месте рейтинга – трасса Знаменка-Луганск-Изварино: 131 авария, 51 погибший, 158 раненых.
Третье место рейтинга заняла магистраль Киев-Одесса: 119 ДТП, 46 погибших, 147 травмированных.
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В исследовании отмечается, что на дорогах страны авария происходит каждые 20 минут, а за сутки в ДТП гибнут 11 человек и еще 87 получают ранения.
За годы независимости на дорогах Украины погибли почти 140 тысяч человек – что сопоставимо с населением крупного города страны.
В исследовании отмечается, что увеличение в пять раз штрафов за нарушение Правил дорожного движения, введенное в 2008 году, привело к аварий почти на 40%.
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Однако в настоящий момент эксперты убеждены, что нашу страну ожидает новая волна смертности на дорогах: с начала года в стране произошло 12,4 тысяч аварий с пострадавшими, это почти на 10% больше, чем за тот же период 2011-го.
Между тем, уровень смертности на украинских дорогах – один их самых высоких в Европе – 10,6 человека на 100 тысяч населения.
Опережают Украину только Россия (20,1) и Греция (11,1).
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По словам экспертов, причины роста числа ДТП – снижение культуры вождения, отсталая дорожная инфраструктура и ослабление контроля безопасности движения, в том числе – штрафы, которые уже не способны остановить нарушителя.
Рейтинг самых опасных дорог Украины:
|
Дорога
|
Протяженность, км
|
Количество ДТП
|
Количество погибших
|
Количество травмированных
|
1. М-03 Киев-Харьков-Должанский
|
844,2
|
225
|
71
|
321
|
2. М-04 Знаменка-Луганс-Изварино
|
566,9
|
131
|
51
|
158
|
3. М-05 Киев-Одесса
|
453,3
|
119
|
46
|
147
|
4. М-06 Киев-Чоп
|
821,5
|
221
|
77
|
305
|
5. М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск
|
624,3
|
74
|
32
|
95
|
6. М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта
|
682,6
|
142
|
34
|
213
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