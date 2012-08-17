Судья фальсифицировала документы по делу Луценко - Народная самооборона

{1-} Судья Печерского райсуда Киева Анна Медушевская фальсифицировала документы по делу экс-главы МВД Юрия Луценко о незаконной слежке за фигурантом дела об отравлении Виктора Ющенко, чтобы вынести экс-министру обвинительный приговор.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

«Основным тезисом защиты экс-министра в процессе Луценко было то, что решение о разрешении на прослушивание телефонов потерпевшего по делу Давыденко принял Апелляционный суд Киева. Это решение, напомним, до сих пор никем не отменено и не опротестовано. Более того, это решение не имеет никакой связи с документом, который подписал министр внутренних дел Луценко», - отметили в партии.

«Как Печерский суд Киева в лице судьи Медушевской вышел из этой ситуации? Судья Медушевская не долго мучалась – просто сфальсифицировала документы», - утверждают в «Народной Самообороне».

«Так, она утверждает в тексте приговора, что в представлении в Апелляционный суд была ссылка на постановление Луценко», - подчеркнули в пресс-службе.

«Народная самооборона» уточняет, что в представлении Генпрокуратуры к суду об этом документе речи не было. В качестве подтверждения партия опубликовала на своем сайте фотокопии приговора Печерского суда.

«Тому, кто найдет в представлении такую ссылку, мы гарантируем место факира-иллюзиониста в цирке Дю солей с должностью судьи Печерского райсуда Киева на полставки», - резюмировали в партии.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 августа Печерский районный суд признал Луценко виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка – Валентина Давыденко – и приговорил экс-министра к 2 годам ограничения свободы.

Фото: пресс-служба Народной самообороны

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