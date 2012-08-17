Восстановить крест, спиленный FEMEN, вызвались Тягнибок и Луценко

Крест в память жертв политических репрессий в центре Киева, спиленный активистками движения FEMEN, предложили восстановить партия ВО «Свобода» и основатель гражданского движения «Сохрани старый Киев» Игорь Луценкo.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Всеукраинское объединение Свобода восстановит памятный крест жертвам политических репрессий НКВД 1930-1950-х годов, который 17 августа спилили украинофобки из FEMEN», - говорится в сообщении «Свободы».

Кроме того, партия призвала украинцев собраться в День памяти жертв сталинизма и нацизма 23 августа на толоку и восстановить крест.

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В то же время, один из основателей гражданского движения «Сохрани старый Киев» Игорь Луценкo заявил о намерении установить на месте разрушенного «временный крест».

«Сегодня мои друзья устроили акцию в защиту Pussy Riot под посольством России в Украине. Я дал на эту акцию свой ​​генератор. Но то, что сделали под Октябрьским дворцом – никакая не поддержка Pussy Riot, это глупость и только навредило делу. Мне лично очень обидно. От имени защитников панк-группы, завтра попробуем хотя бы частично исправить ошибку горе-защитников», - написал в своем блоге Луценко.

«Прекрасных девушек из Pussy Riot сейчас пытают те же, кто раньше убивал украинцев в подвалах Октябрьского дворца», - отметил при этом Луценкo.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, активистки движения FEMEN в пятницу, 17 августа, спилили памятный крест возле Октябрьского дворца в центре Киева, чтобы выразить свою солидарность российской панк-группе Pussy Riot.

Также напомним, что Хамовнический суд Москвы приговорил участниц Pussy Riot к двум годам тюрьмы за панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве.

Отметим, что киевская милиция по факту разрушения памятного креста возбудила уголовное дело.

Фото, видео: femen.livejournal.com

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